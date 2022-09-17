شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون الخليج 365 نشرة فنية خاصة بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، مع الكاتب الصحفي والإعلامي جمال عبد الناصر، حيث ينطلق حفل توزيع جوائز المهرجان يوم الأربعاء المقبل 21 سبتمبر الجاري في قاعة المنارة للمؤتمرات، ومن المقرر إذاعة الحفل مباشرة عبر شاشة قناة DMC.

وكان القائمون على المهرجان أعلنوا أنه جاء لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية التي يتم تقديمها في شهر رمضان الماضي، من خلال مسابقة رئيسية للأعمال الدرامية المصرية، التي تم عرضها في السباق الرمضاني الماضي 2022، سواء التابعة للشركة المتحدة أو غيرها من الأعمال التي عرضت، ويرأس المهرجان الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وتتنافس الأعمال الدرامية خلال حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما على عدة فئات وهي:

أفضل مسلسل

أفضل مسلسل كوميدي

أفضل مخرج

أفضل ممثل

أفضل ممثلة

أفضل ممثل دور ثان

أفضل ممثلة دور ثان

أفضل ممثل صاعد

أفضل ممثلة صاعدة

أفضل مؤلف

أفضل تصوير

أفضل ديكور

أفضل موسيقى تصويرية

وأفضل تتر

بالإضافة إلى تعيين المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي رئيسة للجنة تحكيم المهرجان، كما تتكون لجنة تحكيم الدورة الأولى من المهرجان من كل من: النجم أحمد السقا، والممثل محمد ممدوح، والمخرج تامر محسن، والممثلة صابرين، والكاتب السينمائي حاتم حافظ، والمصور السينمائي سامح سليم، والملحن راجح داود، والناقدة خيرية البشلاوي.