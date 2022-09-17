شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى لـ ”الخليج 365”: الدراما المصرية في تصاعد و"مهرجان القاهرة للدراما" يرفع من شأنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام من انطلاق الدورة الأولى لـ مهرجان القاهرة للدراما صرح أشرف زكي نقيب الممثلين لـ"الخليج 365": ننتظر المهرجان الذي سيمثل بداية جديدة ومميزة للمهرجانات الخاصة بالأعمال الدرامية التليفزيونية بعد غياب طويل، وأن المهرجان الجديد سيرفع من شأن الدراما المصرية، التي تشهد تصاعدًا شديدًا للغاية هذه الفترة.

وعن اختيار لجنة تحكيم المهرجان أشار أشرف زكي إلى أنها لجنة محايدة وتضم أسماء بارزة ومتنوعة في مختلف المجالات سواء التمثيل أو الإخراج أو التأليف وغيرها.

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى، أسماء أعضاء لجنة التحكيم ووصفتهم بأنهم 8 من أمهر العقول في الدراما المصرية، إذ يشارك في عضوية لجنة التحكيم أحمد السقا، ومحمد ممدوح، وتامر محسن، وصابرين، والكاتب السينمائي حاتم حافظ، والمصور السينمائي سامح سليم، والملحن راجح داود، والناقدة خيرية البشلاوي، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع فيس بوك.

وترأس لجنة التحكيم المخرجة إنعام محمد علي، التي قدمت خلال مشوار حياتها نحو 20 مسلسل تليفزيوني، و18 سهرة درامية، و5 أفلام سينمائية، بالإضافة إلى العديد من البرامج والأفلام التسجيلية والمسلسلات القصيرة.

تم تدشين مهرجان القاهرة للدراما لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، ويتنافس على جوائز الدورة الأولى أكثر من 20 مسلسلا تم عرضها في شهر رمضان الماضي منها "العائدون"، "المشوار"، "الكبير أوى 6"، "جزيرة غمام"، "راجعين يا هوى"، "فاتن أمل حربى"، "ملف سرى"، دايماً عامر".



شعار مهرجان القاهرة للدراما

وتضم قائمة المسلسلات كلا من "أحلام سعيدة"، "يوتيرن"، "مكتوب عليا"، "suits بالعربى"، "بابلو"، "انحراف"، "المداح 3"، "توبة"، "دنيا تانية"، "شغل في العالى"، "بطلوع الروح"، "مين قال"، "وجوه"، "في بيتنا روبوت 2" وغيرها من الأعمال التي عرضت في شهر رمضان الماضى، ويتنافس نجومها على الفوز بجوائز الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، أم مسلسل "الاختيار " بأجزائه الثلاثة سيتم تكريمه خارج التقييم.