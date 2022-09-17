شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتألق بحفل غنائى فى الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا في الإسكندرية وسط حضور عدد كبير من الجمهور، وقدم عاشور خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور مثل: "تيجي نتراهن، كل يوم، بيت كبير، كلموها عني، قولوله سماح، كان موضوع" وغيرها من الأغاني حيث استمر في الغناء ما يقرب من ساعة ونصف الساعة في جو مليء بالسعادة من الحضور.





































وكان النجم تامر عاشور قد سبق أن أحيا حفلاً غنائيًا في جدة، من خلال مجموعة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور منها: "قولوله سماح" و"تيجي نتراهن"، "إحنا الدنيا"، "كان موضوع"، "حنلها وأنت بعيد"، "الفترة دي"، "اقعد نتكلم"، "مفيش جدّة"، وغيرها.

وطرح مؤخرا تامر عاشور أحدث أعماله الغنائية "هى الناس" كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمر وميكس و ماستر صقر، على موقع يوتيوب، والتى يفتتح موسم الصيف الغنائى، حيث يستعد عاشور لإطلاق أكثر من أغنية سينجل جديدة خلال الموسم حسب الخطة التي تم وضعها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن آخر ألبومات تامر عاشور في يناير 2022 بعنوان "تيجى نتراهن"، والذى شمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى، ألبومات 10 أغانى هي: "تيجي نتراهن"، "تملي"، "إحنا الدنيا"، "كان كان"، "حنلها وأنت بعيد"، "الفترة دي"، "اقعد نتكلم"، "مفيش جدعنة"، "خلتني أحس"، "خليني في حضنك"، "كنت فين".