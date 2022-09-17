شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة كامل: حلمت بالأوسكار وزادت وزنها 17 كيلو بسبب "فاطمة كشرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة عبلة كامل بعيد ميلادها، اليوم السبت، وتعد من أهم الفنانات المصريات، إذ تتميز بتلقائيتها فى التمثيل وصدقها الشديدة فى أداء أدوارها المختلفة سواء الدرامية أو الكوميدية سواء فى مجال السينما أو التليفزيون، ورغم قلة ظهورها الإعلامى إلا أنها استطاعت أن تحتل مكانة خاصة فى قلوب محبيها من خلال أعمالها الكثيرة.

بدأت الفنانة عبلة كامل مشوارها الفني من خلال مسرح الجامعة، فكانت تحصل على المركز الأول، لتقدم بعد ذلك عمل مونودراما على مسرح الطليعة فيشاء القدر أن يكشفتها المخرج الكبير يوسف شاهين لتقدم أول أفلامها بعنوان "الوداع بونابتر"، ليكون وش الخير عليها بعد ذلك حيث قدمت 5 أفلام في هذا عام واحد، فقد عملت مع المخرج بشير الديك في فيلم "الطوفان"، وفيلم "للحب قصة أخيرة" للمخرج رأقت الميهى، وفيلم روائى قصير بعنوان "سكة راوية" للمخرج داوود عبد السيد، وفيلم "البنات والمجهول" مع المخرج هشام أبو النصر، وكان طموحها منذ بدايتها خهو الوصول للأوسكار كحلم وطموح أي فنان.

وبمجرد ذكر اسم الفنانة عبلة كامل ترجع الذاكرة للكثير من أعمالها ولكن يظل مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" له طابع وبصمة اخصة في قلوب المشاهدين، فهو بمثابة عودة للحنين وبساطة المصريين وجمالهم، فرغم مرور أكثر من 25 عاماً إلا أن بمجرد مشاهدة المسلسل صدفة على شاشة التليفزيون نظل أمامه ونتابع جميع حلقاته.

وكانت الفنانة عبلة كامل كشفت في إحدى اللقاءات التليفزيونية أنها قامت بالفعل بزياده وزنها خصيصا لكي تقوم بدور الأم، وأكدت أنها كانت تزيد من كميات الأكل على مدار 4 أشهر لتصل للوزن المناسب للشخصية حيث زادت 17 كيلو من أجل شخصية "فاطمة كشرى"، وحتى تفقد هذا الوزن مرة أخرى استمر على نظام غذائي قاسي لمدة 7 أشهر تقريبا، وأكدت عبلة كامل أنها لا تكرهه المكياج لأنه يعتبر من أدوات التمثيل لكنها قامت بمكياج مناسب للمرحلة العمرية التي تقدمها، لكن في حياتها الشخصيه لا تضع المكياج نهائي.