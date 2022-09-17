كتب امير فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورا للنجمة الكولومبية ” شاكيرا ” وحبيبها السابق الأسباني ” جيرارد بيكيه ” تم تسريبها لهما .
والتي وثقت وقوع مشاجرة حادة بينهما أثناء تواجدهما على متن يخت في وسط البحر حيث ظهرت شاكيرا وهي تصرخ في وجه بيكيه ومنفعلة بشدة أمام طفليهما .
وفي إحدى الصور ظهر جيرارد بيكيه وهو ينصرف من أمام شاكيرا في حالة غضب تاركا المكان ومبتعدا عنها بينما هي مستمرة في حديثها .
وزعمت الأنباء أن سبب الخلاف والمشاجرة بين شاكيرا وبيكيه يرجع إلى اتهامها له بالخيانة والتي كانت سببا في إعلان انفصالهما بشهر يونيو الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب صور لشجار حاد بين شاكيرا وجيرارد بيكيه على متن يخت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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