تسريب صور لشجار حاد بين شاكيرا وجيرارد بيكيه على متن يخت

كتب امير فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورا للنجمة الكولومبية ” شاكيرا ” وحبيبها السابق الأسباني ” جيرارد بيكيه ” تم تسريبها لهما .

والتي وثقت وقوع مشاجرة حادة بينهما أثناء تواجدهما على متن يخت في وسط البحر حيث ظهرت شاكيرا وهي تصرخ في وجه بيكيه ومنفعلة بشدة أمام طفليهما .

وفي إحدى الصور ظهر جيرارد بيكيه وهو ينصرف من أمام شاكيرا في حالة غضب تاركا المكان ومبتعدا عنها بينما هي مستمرة في حديثها .

وزعمت الأنباء أن سبب الخلاف والمشاجرة بين شاكيرا وبيكيه يرجع إلى اتهامها له بالخيانة والتي كانت سببا في إعلان انفصالهما بشهر يونيو الماضي .