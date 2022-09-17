شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى والتي تقام الأربعاء المقبل 21 سبتمبر الجاري، في مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد كبير من الفنانين، وتذاع على الهواء مباشرة عبر شاشة فناة DMC.

وقبل أيام من انطلاق المهرجان، نستعرض لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة للمهرجان:

ما هو موعد ومكان انطلاق مهرجان القاهرة للدراما؟

ينطلق مهرجان القاهرة للدراما بمشاركة مجموعة من ألمع النجوم في دورته الأولى يوم الأربعاء المقبل في مركز المنارة للمؤتمرات

أين يذاع حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما؟

سوف يذاع مهرجان القاهرة للدراما على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة DMC، باعتبارها الراعي الإعلامي الرسمي للمهرجان

من هو رئيس مهرجان القاهرة للدراما؟

تقام الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة النجم يحيى الفخراني، تقديرًا لمشواره الفني الفريد في الدراما المصرية والعربية.

ما هي الأعمال المشاركة في المهرجان؟

أعلن القائمون على المهرجان أنه جاء لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية التي يتم تقديمها في شهر رمضان الماضي، من خلال مسابقة رئيسية للأعمال الدرامية المصرية، التي تم عرضها في السباق الرمضاني الماضي 2022، سواء التابعة للشركة المتحدة أو غيرها من الأعمال التي عرضت.

ما هي الجوائز التي تتنافس عليها هذه الأعمال الدرامية؟

تتنافس الأعمال الدرامية خلال حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما علة عدة فئات وهي:

أفضل مسلسل

أفضل مسلسل كوميدى

أفضل مخرج

أفضل ممثل

أفضل ممثلة

أفضل ممثل دور ثان

أفضل ممثلة دور ثان

أفضل ممثل صاعد

أفضل ممثلة صاعدة

أفضل مؤلف

أفضل تصوير

أفضل ديكور

أفضل موسيقى تصويرية

وأفضل تتر

من هم أعضاء لجنة التحكيم؟

كشف صناع المهرجان عن تعيين المخرجة إنعام محمد علي رئيس لجنة تحكيم الدورة الأولى منه.

كما تتكون لجنة التحكيم من:

النجم أحمد السقا، والممثل محمد ممدوح، والمخرج تامر محسن، والممثلة صابرين، والكاتب السينمائي حاتم حافظ، والمصور السينمائي سامح سليم، والملحن راجح داود، والناقدة خيرية البشلاوي.