شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفراد لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان القاهرة للدراما يوم الأربعاء المقبل، وهو المهرجان الذى يحظى بمتابعة كبيرة من قبل محبي الدراما العربية بوجه عام، كما تشهد لجنة تحكيمه وجود قامات كبيرة ما أن تم الإعلان عن تواجدها حتي حظي المهرجان بقيمة كبيرة.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياًَ على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.