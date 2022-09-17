شكرا لقرائتكم خبر عن إنعام محمد علي: أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما تتسم بالنزاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي عن سعادتها بمشاركتها كـ رئيسة لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل في مركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس ويعرض على قناة دى إم سي.

وقالت المخرجة إنعام محمد علي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" بذلنا كأعضاء تحكيم مجهود كبير في مشاهدة حوالى 27 عمل درامى في فترة قصيرة جدًا، مشيرة أن المهمة كانت صعبة خصوصًا أننا بدأنا في وقت قليل.

وأضافت في تصريحاتها لجنة التحكيم تتسم بالنزاهة والاتفاق على سرية النتيجة، وحتى وقتنا هذا لم تتسرب إلى رئيس المهرجان وأتمنى التوفيق للجميع في المهرجان الذى يشهد عدد من المفاجئات .

وقالت المخرجة إنعام محمد على، رئيس لجنة تحكيم المهرجان، إن إدارة المهرجان حرصت على الاستعانة بمجموعة متميزة من كبار الشخصيات ذات الصلة بمجال الدراما، من نجوم ومخرجين ونقاد للإشتراك فى لجنة تحكيم المسابقة الخاصة باختيار أفضل الأعمال، وذلك لضمان تحقيق مستوى عال من الجودة فى الأعمال التى يتم اختيارها، يكون لها مصداقية ومبنية على أسس سليمة، مشيرة إلى إيمان إدارة المهرجان بأهمية جميع عناصر الأعمال الفنية، وهو ما ظهر فى فئات المسابقة التى شملت كل هذه العناصر.

وينطلق مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخرانى، الرئيس التنفيذى للمهرجان، يوم الأربعاء المقبل بمركز المنارة في التجمع الخامس، ومن المقرر عقد المهرجان فى سبتمبر من كل عام فى إطار تنفيذ توجهات الجمهورية الجديدة ودعم رؤية مصر 2030، التى تركز على الاهتمام بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويرى فى المجتمع، بهدف الارتقاء بفن الدراما وتقييم الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان، وتشجيع الفنانين للارتقاء بالفن المصرى، وإبراز الدور الذى طالما لعبته الدراما المصرية على مر التاريخ ودورها الكبير فى تشكيل الوعى العربي.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

ينظم المهرجان مسابقة رئيسية للأعمال الدرامية المصرية، تمنح فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وتتولى شركةEgypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان عن طريق إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه.