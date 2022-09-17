شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى.. الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخرانى، الرئيس التنفيذى للمهرجان، يوم الأربعاء المقبل بمركز المنارة في التجمع الخامس، ومن المقرر عقد المهرجان فى سبتمبر من كل عام فى إطار تنفيذ توجهات الجمهورية الجديدة ودعم رؤية مصر التى تركز على الاهتمام بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويرى فى المجتمع، بهدف الارتقاء بفن الدراما وتقييم الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان، وتشجيع الفنانين للارتقاء بالفن المصرى، وإبراز الدور الذى طالما لعبته الدراما المصرية على مر التاريخ ودورها الكبير فى تشكيل الوعى العربي.

وأعرب الدكتور يحيى الفخرانى الرئيس التنفيذى للمهرجان، عن سعادته بإقامة هذا الحدث الضخم، الذى يهدف إلى إثراء المجال الفنى، خاصة الإنتاج الدرامى، ويسعى إلى تشجيع كل المواهب المتميزة بما يخدم الصناعة ككل، تحت إشراف نخبة من النقاد المتخصصين فى كافة المجالات المرتبطة بصناعة الدراما، وتكريم الفنانين المتميزين، والاحتفاء بالمواهب التى استطاعت إثبات نفسها على الشاشة، ونالت إعجاب الجمهور.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وقالت المخرجة إنعام محمد على، رئيس لجنة تحكيم المهرجان، إن إدارة المهرجان حرصت على الاستعانة بمجموعة متميزة من كبار الشخصيات ذات الصلة بمجال الدراما، من نجوم ومخرجين ونقاد للإشتراك فى لجنة تحكيم المسابقة الخاصة باختيار أفضل الأعمال، وذلك لضمان تحقيق مستوى عال من الجودة فى الأعمال التى يتم اختيارها، يكون لها مصداقية ومبنية على أسس سليمة، مشيرة إلى إيمان إدارة المهرجان بأهمية جميع عناصر الأعمال الفنية، وهو ما ظهر فى فئات المسابقة التى شملت كل هذه العناصر.

ينظم المهرجان مسابقة رئيسية للأعمال الدرامية المصرية، تمنح فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان عن طريق قناة دى إم سى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه.