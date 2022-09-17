شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين أفضل ممثل وتتر.. 14 فئة للجوائز ضمن مسابقة مهرجان القاهرة للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عشاق الدراما من أجل متابعة فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان "القاهرة للدراما" ضمن الدورة الأولي الذى تتركز عليها الأنظار بداية من يوم الأربعاء المقبل، خلال حفل سيذاع حصرياً على شاشة قناة DMC.

جوائز المهرجان تنقسم إلى أكثر من فئة تصل إلى 14 بالتحديد هي على الترتيب أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

ويقام حفل توزيع جوائز المهرجان في دورته الأولى، من خلال حفل ضخم يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية، ويتنافس على أكثر من 20 مسلسلا تم عرضها في شهر رمضان الماضى منها "الاختيار 3"، "العائدون"، "المشوار"، "الكبير أوى 6"، "جزيرة غمام"، "راجعين يا هوى" و"فاتن أمل حربى".

وتضم قائمة المسلسلات كلا من "ملف سرى"، دايماً عامر"، "أحلام سعيدة"، "يوتيرن"، "مكتوب عليا"، "suits بالعربى"، "بابلو"، "انحراف"، "المداح 3"، "توبة"، "دنيا تانية"، "شغل في العالى"، "بطلوع الروح"، "مين قال"، "وجوه"، "في بيتنا روبوت 2" وغيرها من الأعمال التي عرضت في شهر رمضان الماضى.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.