شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنان أحمد شيبة وتشييع الجثمان بعد صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد شيبه، وفاة شقيقه محمود شيبه، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل من مسجد حسان بالإسكندرية بعد صلاة الظهر.

ونشر أحمد شيبه صورة لأخيه محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها: "توفي اللي رحمة الله تعالي اخويا محمود شيبه، ستشيع الجنازه من امام مسجد حسان بعد الظهر، اسكندريه – القباري، ولا يريكم الله مكروها فى عزيز لديكم".



شيبه

يذكر أن المطرب الشعبى أحمد شيبة طرح مؤخرا أغنيته الجديدة بعنوان "طلق فاضى" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات عمرو قطب وألحان خالد سلطان ووليد سامى، ومن توزيع أشرف البرنس.

كما طرح أحمد شيبة منذ فترة أغنية بعنوان "شيبة صعيدى" والتى أداها باللهجة الصعيدية، وهى من كلمات رضا المصرى، ألحان فارس فهمى، توزيع أشرف البرنس.