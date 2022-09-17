شكرا لقرائتكم خبر عن خطة مخرج "موضوع عائلى 2" للانتهاء من تصويره قبل التفرغ لـ"الكبير أوى 7" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج أحمد الجندى تصوير مشاهد الجزء الثانى من مسلسل "موضوع عائلى" المكون من 10 حلقات، والذى انطلق تصويره قبل أسبوعين، حيث انتهى من تصوير عدد من الداخلية والخارجية بدولة بلغاريا، ووضع الجندى جدولاً زمنياً للانتهاء من كل مشاهد العمل مع بداية شهر أكتوبر المقبل حتى يتفرغ للتحضيرات الأحيرة فى مسلسله "الكبير أوى 7" المقرر عرضه فى شهر رمضان 2022.

مسلسل "موضوع عائلى" فكرة وإخراج أحمد الجندى وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف وبطولة ماجد المصرى، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، ايناس كامل، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، حسام داغر، داليا الخولى، مريم الجندى وضيوف الشرف أمينة خليل، شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد سلام.

ودارت أحداث الجزء الأول من "موضوع عائلى" حول إبراهيم (ماجد الكدواني) الذى يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبيا، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاما واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية، ويتفاجئ ابراهيم بعد أكثر من 20 عاما باتصال من حماه السابق حاملًا إليه نبأً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجددً إلى الجو العائلي والمسئوليات بان له ابنه من زوجته الراحلة ليلى وأنه أخفى عليها هذا الخبر ويوكله بأن يكون الوصى عليها ومن هنا تبدأ المفارقات والمواقف بينه وبين ابنته التي لا تعلم أنه والدها.

يذكر أن المخرج أحمد الجندى قدم مسلسل "الكبير أوى 6" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً مما جعل صناعه يقدمون على تقديم جزء سابع فى رمضان 2023، والعمل قام ببطولته أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادى مهنى، وفتحى عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.