شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز مخيون ينضم لأسرة مسلسل "بطن الحوت" بطولة محمد فراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان الكبير عبد العزيز مخيون إلى أسرة مسلسل "بطن الحوت" المكون من 15 حلقة، والذى يقوم ببطولته محمد فراج ويشارك فيه باسم سمرة، وأسماء أبو اليزيد ومن تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح، والمقررعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يعمل مؤلف ومخرج العمل على وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو واختيار باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

وانتهى عبد العزيز مخيون مؤخراً من تصوير فيلم "19 ب" تأليف وإخراج أحمد عبد الله وبطولة سيد رجب، ناهد السباعى، أحمد عبد الله محمود، نبيل نور الدين، وتدور أحداثه في فيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضى أغلب يومه فى عزلة عن عالم الشارع الخارجى ، حتى يجد نفسه مجبرًا على خوض مواجهة تغيير حياته بالكامل.

يذكر أن عبد العزيز مخيون شارك في مسلسل "الاختيار 3" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى وجسد شخصية مرشد جماعة الاخوان محمد بديع، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض إيمان العاصي، هيدى كرم وعدد كبير من الفنانين.

وكذلك شارك مخيون في دراما رمضان الماضى، في مسلسل "انحراف" بطولة روجينا، لوسي، وسميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، ويزو، سما إبراهيم، ميدو عادل، محمد مهران، نانسى صلاح، اسراء رخا، وتأليف مصطفى شهيب، وعدد من الفنانين الشباب وإخراج رؤوف عبد العزيز.