شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق البوستر الرسمى للدورة العاشرة لـ مهرجان "دى - كاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دى- كاف" أن الدورة العاشرة للمهرجان ستنطلق يوم 9 أكتوبر المقبل وتستمر حتى الـ30 من الشهر نفسه.

وكشفت إدارة مهرجان DCAF عن البوستر الرسمي للدورة المقبلة، ويعرض في إطار فعاليات مهرجان دي-كاف الدولي مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة كالموسيقى والرقص المعاصر والمسرح والميديا الحديثة إلى جانب ورش العمل والمحاضرات الفنية يقدمها مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف دول العالم لمدة 3 أسابيع في قلب القاهرة.

ومن المقرر أن تعلن إدارة مهرجان وسط البلد للفنون المعاصر في الأيام المقبلة عن الأعمال الفنية المشاركة في الدورة العاشرة، وجدول العروض، إذ وعدت إدارة المهرجان جمهورها بأن الدورة المقبلة ستشهد عروض متنوعة من مختلف أنحاء العالم.

ومن ضمن فعاليات مهرجان "دي – كاف" إقامة الملتقى العربي للفنون الذي قالت عنه إدارة المهرجان إنه يأتي مرة أخرى في نسخته الجديدة ضمن فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في عام 2022، ويظل الملتقى هادفاً لتسليط الضوء على الفنانين والمبدعين العرب.