شكرا لقرائتكم خبر عن "أربعين خمسين" تجمع عاصى الحلانى وعادل العراقى بتوقيع ضياء الميالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم عاصى الحلانى، لطرح أحدث أغنياته "أربعين خمسين" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والتى قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب ويظهر خلاله كبائع عصير، والأغنية من ألحان عادل العراقى الذى يشاركه أيضا في غالغناء على طريقة "الديو"، وهى من كلمات ضياء الميالى وتوزيع اليان دبس، والكليب من إخراج أحمد المنجد.

وأحيا النجم عاصى الحلانى، مؤخراً حفلا غنائيا، ضمن فعاليات الدورة 36 لمهرجان جرش فى الأردن وقدم عاصى باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني، مؤخراً، أغنيته الجديدة "ضحكة حبيبي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عبير أبو إسماعيل، ألحان سليم سلامة ومن إخراج أحمد منجد.

وقال مؤخرًا النجم اللبناني عاصى الحلانى، في تصريحاته لـ"الخليج 365": أنا ليس لدي أى مانع من خوض التجربة سواء في السينما أو الدراما ومعاييري هي وجود عمل يضيف لي وورقا يليق بى وموضوعا يتناسب مع تاريخي وأسلوبى، وإذا جاءت فرصة جيدة مقنعة لن أتردد أبدا في خوض التجربة، وقدمت عددا من الأعمال المسرحية قبل ذلك وحققت نجاحا كبيرا.