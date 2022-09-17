شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتكون لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى فى دورته الثانية عشرة من الممثل والمخرج المغربى إدريس الروخ، والمخرج السينمائى أحمد خالد، والكيروجراف السويسرية نينا ترابر، والممثل والمخرج الفلسطينى إيهاب زاهده، والناقد السعودى نايف البقمى، والملحن المصرى كريم عرفة، والسينوغراف المصري وائل عبد الله.

يقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، كما تم اختيار اسم الراحل الكبير "سمير غانم" للاحتفاء به هذا العام، لما قدمه للمسرح و الفن المصري والعربي بشكل عام .

يذكر أن مؤسس المهرجان هو الدكتور جمال ياقوت ويرأس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن ويديره الفنان أحمد سمير والفنان إسلام وسوف، ويقام في الفترة من 23 إلي 29 سبتمبر علي مسارح (مكتبة الإسكندرية - ليسيه الحرية - مركز الحرية للإبداع - مركز الجزويت الثقافي - قصر ثقافة الأنفوشي).