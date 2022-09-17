كتب امير فتحي في السبت 17 سبتمبر 2022 02:58 صباحاً - أثار الإعلامي المصري محمد الباز حالة من الجدل بعد اعلانه إصابة مواطنه الفنان عادل إمام بالزهايمر، مشيرا إلى أنه لن يعود للتمثيل مرة أخرى بسبب ظروفه الصحية.
وقال الباز في حلقة الامس من برنامج “اخر النهار” تعليقا على الانباء حول استعداد عادل امام لتقديم فيلم جديد مع ابنه محمد امام “الاستاذ عادل امام من مواليد عام 40 ربنا يديله الصحة وطول العمر هو عنده 82 سنة ومن الناس الذين شقيه في مصر وتقدر تقول عادل امام اشتغل حوالي 65 سنة متواصلين من اللحظة التي قدم فيها اول دور له”.
وتابع “ما يحدث الان من تراشقات لا تليق بعادل امام ونحن قاعدين نتجادل هو عادل امام حيعمل عمل جديد او مش حيعمل”.
واضاف “الاستاذ عادل امام في مرحلة سنية وصحية لن يقدم أي عمل فني قادم على الاطلاق وعيلته لا بد ان تحترم ده وببساطة عندما يقال ان عادل امام اعتزل العمل الفني هذا امر لن ينقص منه شيء”.
ونقل عن من وصفهم بالمقربين من عادل امام اصابته ببعض اعراض مرض الزهايمر قائلا “ده طبيعي جدا بسبب سنه”.
بدوره رد المنتج عصام امام، شقيق الفنان عادل امام، عن ما ورد على لسان الباز عبر مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية.
وقال عصام امام: “الناس دي مستعجلة على ايه او في ايه انا مش فاهم وبعدين يا جماعة ده عادل امام لو في اي حاجة مش مصر بس العالم كله حيعرف”.
وتابع شقيق عادل امام منتقدا تصرف الباز قائلا “الاستاذ محمد الباز ده اعلامي كبير “طب تحرى من الخبر”.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الباز يكشف عن اصابة عادل امام بالزهايمر وشقيقه عصام امام يرد غاضبا.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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