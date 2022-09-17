شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار يحيى خليل يحيى حفلاً بدار الأوبرا المصرية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسيقار يحيى خليل حفلاً موسيقياً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الأربعاء المقبل، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وسيقدم خليل خلال الحفلة باقة متنوعة من أعماله الخاصة إلى جانب بعض المؤلفات الموسيقية لعظماء الموسيقى مثل بليغ حمدى وعبد الوهاب والطويل.

ويعتبر يحيى خليل رائد موسيقى الجاز فى مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز ومثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الشرائح العمرية داخل مصر وخارجها ليساهم فى الارتقاء بالذوق العام، وشارك فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية وقدم الكثير من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارجى ويشهد موسمه الصيفى سنويا جولة فنية فى الولايات المتحدة يقدم خلالها مجموعة من الحفلات فى عدد من المدن مع نجوم الجاز فى أمريكا.

شارك فى تقديم العديد من البرامج التليفزيونية منها (عالم الجاز) وتقديم موسيقى برنامج (حكاوي القهاوي)، كما شارك في أعمال فنية وسينمائية، شارك مع العديد من المطربين المشهورين منهم محمد منير، وقام بتقديم العديد من الحفلات حول العالم، وتم تكريمه عدة مرات.

وتألق بعزفه بصحبة مشاهير موسيقى الجاز من أمثال "أوليفر جونز" و"ديف يونج" و"فان فريمان" و"جيمس مودى" و"ديزى جليسبى"، وكان يحيى قد شارك في العزف مع جليسبى في الحفل الذي أقيم في افتتاح الأوبرا المصرية الجديدة عام 1989.