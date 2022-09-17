شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يحيى أولى حفلات اليوم الوطنى السعودى 22 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم ماجد المهندس أولى حفلات اليوم الوطنى السعودى، يوم الخميس 22 سبتمبر الجارى، في القصيم بالمملكة العربية السعودية، ويقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب من أجل هذه المناسبة.

وطرح النجم ماجد المهندس، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لندن"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس.

وطرح الفنان ماجد المهندس فيديو كليب أغنية "يا كريم بالجفا"، مؤخرًا، من كلمات سعيد بن مانع، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد عادل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج سعيد الماروق، وقد تم تصوير العمل فى دبى لمدة ثلاثة أيام.

كما طرح مؤخرًا ماجد المهندس أغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

وفي الفيديو كليب تمت الاستعانة بالموديل العالمية الشهيرة إيرينا شايك وهي الصديقة السابقة للاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو.