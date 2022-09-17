"بعد تحقيقه 11 ألف جنيه" حسني شتا: "فيلم خرجوا ولم يعودا بيتعرض لمافيا وشماته "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكد الفنان حسني شتا تعرض فيلم "خرجوا ولم يعودوا" لم يحصل على فرصته للعرض من وقت طرحه في للجمهور، ويواجه ما وصفه بالـ "مافيا"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر".

وكتب "شتا": " أنا مش منتج ولا صاحب دور عرض، اللي بيحصل مع الفيلم وأفلام تانيه كتير ملهوش علاقة بالصناعة ديه عبارة عن مافيا، ناس كتير تروح الفيلم يقولولهم علي شباك التذاكر الفيلم مفيش مكان !!! وناس تيجي تدخل الفيلم يقولولهم الفيلم بيتعرض بالنهار بس !!! والعكس صحيح وغيره من أمور غريبة".

وأضاف بطل فيلم "خرجوا ولم يعودا": " وطبعا الفيلم بيموته لمجرد إن الفيلم مش وراه شركة إنتاج كبيرة بتتحكم في دور العرض، والمنتج بتاع الفيلم ولا حيلة له في الأمر في شيء، مش بقول إن الفيلم عظيم ولا بذكيه بس اللي بيحصل ده حرام، إنك تقفل باب رزق علي ناس لمجرد إنك مش من الشله، سيبه يأخد فرصته بما إنه نزل في السينما".

وتابع: "سيبه يأخد فرصته، بقول كده وفيه تفاصيل كتير علشان بس حاله الشماتة، من بعض الناس اللي بتبعتلي إيرادات الفيلم في يومين !! بتحاسبني علي فيلم بيمنعوا الناس تدخله !! بتحاسبني علي فيلم بلا دعاية قوية بلا أي ضهر يسنده !!! لا أنا ممثل في الفيلم عمل الدور اللي اسند ليه بكل إخلاص وبس".

واختتم تغريدته: "مسئوليتي تنحصر في إنك لما تشوفني في دور أديته تقولي إنت عملت دور حلو وعجبني، ولا لا معجبنيش، غير كده أنا مش منتج، ولا أنا بقدر أكون في كل الأعمال والمشاريع اللي موهبتي تستحق إنها تكون فيها، بحاول اختار على قد ما أقدر ما بين الأعمال اللي بتتعرض عليا علشان أكون متواصل مع الناس".

فيلم "خرجوا ولم يعودوا" بطولة، دينا محسن "ويزو"، حسني شتا، مصطفى أبو سريع، وصولا عمر، وطاهر أبو ليلة، وضياء الميرغني وخالد عليش، ورنا سماحة.

يذكر أن فيلم "خرجوا ولم يعودوا" جاء في المركز السادس من ناحية الإيرادات بعد تحقيقه 11 ألفًا و191 جنيها، إخراج حسن السيد، بطولة دينا محسن.