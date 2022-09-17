"شبه البيبي" هيفاء وهبي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها،و ارتدت ملابس "كاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة هيفاء وهبي على إطلالتها: " احبني أو اهجرني"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "شعرك كأنك بيبي"، وعلق آخر: "ملكة الأناقة".

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن، هيفاء وهبي طرحت كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني.