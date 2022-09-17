"بفستان أبيض" هند صبري تنشر صورة جديدة ونجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية، ارتدت فستانا أبيض، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الممثلة اللبنانية مايا حداد تعليقا برمز "شمس متوهجة"، وعلقت هدى المفتي برمز "قلوب حمراء".

يذكر أن الفنانة هند صبري جسدت في فيلم "كيرة والجن" شخصية "دولت فهمي".

"كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، رزان جمال، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، تامر نبيل، سلوى عثمان، لارا إسكندر وأحمد عز.