لطفي ليب يبكي أثناء تكريمه بمهرجان أيام القاهرة للمونودراما (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كُرم الفنان لطفي لبيب في حفل ختام مهرجان أيام القاهرة للمونودراما في دورته الخامسة المهداة إلى روح الفنان خالد صالح، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين.

ودخل الفنان لطفي لبيب في نوبة بكاء، أثناء تكريمه، ووجه رسالة شكر لجمهوره وللقائمين على المهرجان.

وجاءت القائمة التي حصلت على جوائز المهرجان كالتالي، حصل عرض "ساكن متحرك"، و عرض "فئران السلطان" من السودان ، وعرض "ميتا" مصر، وعرض "زهار" من العراق، كما حصل المدربين على جائزة المشاركة وهما الممثل والمخرج مانتر زمرا، ومصمم الإضاءة أبو بكر الشريف.