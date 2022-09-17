"باكل بيتزا ومكرونة".. سماح أنور تكشف وصفة رشاقتها طوال حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة سماح أنور عن سر حفاظها على ثبات وزنها رغم تناول كل الأطعمة التي تشتهيها، وذلك أثناء استضافتها ببرنامج "كلام الناس" عبر فضائية "إم بي سي مصر".

قالت سماح أنور: "باكل كل حاجة بيتزا ومكرونة، أنا باكل مرة واحدة في اليوم، طول حياتي، ما وقت ما خلصت المدرسة وابتديت أمثل، إحنا بيجيلنا البريك مرة واحدة في الأوردر وإحنا بنشتغل من 12 لـ 18 ساعة، فبناخد وجبة واحدة، وخلاص وبنشتغل، فأنا بشتغل من وأنا عندي 16 سنة فعلا، ودي كانت الفترة اللي كان شغلي فيها كتير أوي فيها فقعدت حوالي 15 سنة بشتغل كتير أوي، وده كان نظام حياتي".

وتابعت: "أنا بفتكر إن إحنا هناكل علشان فيه بريك بس، زائد إن أنا بحب الرياضة جدا، طول عمري رياضية، فالحكاية مخليا جسمي على طول بيحرق طول الوقت، وسواء عندي شغل ومعنيدش شغل، أنا مبجوعش غير بالليل، أنا بآكل بالليل، المهم في الموضوع ما أكلش قبل ما أنام على طول، لازم آكل قبل ما أنام بـ 5 أو 6 ساعات، وأنا نفسي مش بنام بدري، أنا مش من الناس اللي بتنام بدري، بصحى بدري لكن معرفش أنام بدري، عشان كده باكل الساعة 8 أو 9 أو 10 وبنام 3 أو 4 أصلي الفجر وأنام كده يعني".

وأضافت: "باكل اللي يعجبني، آيس كريم فاملي، رغيف ونص باجيت، مانجه فص كيلو أكله ورا بعض مانجايه ورا مانجايه، لحد الساعة 12 بكون شبعت خلاص، هموت من الشبع، وبصحى أشرب نسكافيه، وبقعد اشتغل، إحنا عندنا مشكلة، الناس اللي عايزه تعرف إحنا ليه بنتخن، الموضوع مش ريجيم، أمي زمان قالتلي جملة حكيمة جدا جدا، حافظتلي على وزني لحد انهارده، عايزة تخسي، اقفلي الخرم اللي في وشك، لإن هو ده اللي بيتخن، وإحنا مبفكرش، بنحس بنعمل وبعدين نندم، مفيش حاجة بتعدي على المخ، كل حاجة عندنا لازم يبقى فيها أكل، خروجة أو زيارة وشهر رمضان، السيستم عايز يهضم ويرتاح".

يذكر أن سماح أنور شاركت في مسلسل "الليلة واللي فيها".

مسلسل "الليلة واللي فيها" مكون من 6 حلقات وبطولة زينة، محمد شاهين، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.