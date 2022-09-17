شكرا لقرائتكم خبر عن اشتهرت بالتلقائية.. اليوم عيد ميلاد النجمة عبلة كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة عبلة كامل اليوم السبت 17 سبتمبر بعيد ميلادها، والتى ابتعدت فى السنوات الأخيرة عن الظهور أو تقديم أعمال فنية جديدة.

وكان آخر عمل درامي تليفزيونى قدمته عبلة كامل عام 2018 وهو الجزء الخامس من مسلسل " سلسال الدم " الذى حقق نجاحا كبيرا، من تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.

وشارك في بطولة مسلسل " سلسال الدم " العديد من الفنانين منهم رياض الخولى، احمد سلامة، رانيا فريد شوقي، راندا البحيري، فكري صادق، صبري عبد المنعم، كريم كوجك، وغيرهم من الفنانين.

وقدمت عبلة كامل فى مشوارها أكثر من 100 عمل فني، بدأتها فى السينما بفيلم "وداعا بونابرت" 1985 من إخراج يوسف شاهين، الذي كان واثقا في قدراتها لتشارك بعد ذلك فى فيلمه "اليوم السادس" بعدها بعام، وتزامن ذلك مع ظهورها في فيلم "الطوفان" إخراج بشير الديك.

وتألقت عبلة كامل فى المسرح، مع محمد صبحي في العرض المسرحي "وجهة نظر" وأيضا مع أشرف عبد الباقي في " الحادثة المجنونة".

أما في السينما قدمت عبلة كامل العديد من الأعمال المختلفة منها "عرق البلح"، "سواق الهانم"، "اللمبي"، "اللي بالي بالك"، "عودة الندلة"، "كلم ماما"، وغيرها من الأعمال التي تميزت فيها بتلقائيتها الشديدة.