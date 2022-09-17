شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تفوز بأفضل عرض متكامل فى مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 16 سبتمبر الحالي ختام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في نسخته الخامسة والمهداة لاسم النجم الراحل خالد صالح، في تمام الثامنة والنصف مساء على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، والمهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ويرأسه ومؤسسه المخرج أسامة رؤوف.

بدأ حفل الختام بالسلام الجمهوري ثم عزف موسيقى لفرقة اكوردينيلا، تلى ذلك صعود مذيعي الحفل الفنان والإعلامي عمرو رمزي والإعلامية آية عبد الحكيم، ثم صعد رئيس المهرجان المخرج أسامة رؤوف، والذي رحب بالحضور الكرام وشكر كل هيئات وزارة الثقافة وقطاعاتها وعلى رأسهم وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، كما شكر الإعلاميين والصحفيين والفنانين الذين حضروا الحفل، ومنهم الفنانون لطفي لبيب عضو اللجنة العليا، وأحمد فؤاد سليم، وسميرة عبد العزيز، والفنانة الليبية خدوجة، كما شكر "رؤوف" كل من سفراء مقدونيا وألبانيا وكوسوفو، والذين حضروا الحفل.

وعقب كلمة رئيس المهرجان المخرج أسامة رؤوف، تم تكريم لجنة مشاهدة العروض الرسمية والمكونة من أحمد عبد العزيز، ورانيا إبراهيم والمخرج محمد حجاج، ثم تكريم لجنة مشاهدة تحكيم مسابقة مونودراما الشاشة من مصر هاني أبو الحسن، ومن المغرب المخرج عبد الجبار خمران، ومن بينين الفنان نيكولاي اجيسيو. ثم تكريم مدربين الورش وهم من الولايات المتحدة الفنانة هيزر ماسي، والممثلة والمخرج والأستاذ بكلية الفنون جامعة برشتينا الفنان منتور زمبراج، ومن مصر مصمم الإضاءة أبو بكر الشريف. وتلى ذلك صعود الفنان لطفي لبيب عضو اللجنة العليا على المنصة لإعلان نتائج مسابقات المهرجان.

البداية كانت إعلان أسماء الفائزين بمسابقة مونودراما الشاشة، وفاز العرض الهولندي "اين الهناك" تمثيل صالح حسن وإخراج فخر الدين بيجوفيتش.

ثم صعد على المسرح لجنة مسابقة تأليف المونودراما لتكريمهم وهم الكاتب السعودي فهد رده الحارثي والذي تغيب عن الحضور لظروف خاصة، والكاتب والناقد احمد خميس من مصر والكاتب الصحفي إبراهيم الحسيني، والذين أعلنوا جوائز المسابقة وهي المركز الأول مناصفة بين اياد الريموني من الاردن مسرحية "طبول العذاب".

وسمير عبد الفتاح مسرحية "بطاقة هوية" من اليمن، أما المركز الثاني فقد فاز به وليد اياد العاقل مسرحية "ترنيمة على جدران الزمن" من سوريا، أما المركز الثالث فاز به يوسف مسلم مسرحية "شكاوي الفلاح الفصيح" من مصر.

وعقب ذلك توزيع شهادات مشاركة لجميع العروض المشاركة في المهرجان، الي جانب تكريم خاص لكل من فرقة مسرح الطائف من السعودية وفرقة مسرح الدن من عمان، إلى جانب تكريم فرقة اكوردينيلا.

عقب ذلك تكريم لجنة التحكيم الدولية للعروض الرسمية الدكتور أسامة أبو طالب رئيس اللجنة، والمخرج الألماني ماتياس جيرت، والفنان طالب البلوشي من سلطنة عمان، وتم الإعلان عن شهادات التميز، في التمثيل إياد الريموني من الأردن وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمونودراما فئران السلطان وجائزة أفضل ممثل لبدر الغاندي من المملكة العربية السعودية عن عرض"ساكن متحرك" تأليف فهد رده الحارثي وإخراج أحمد الأحمري، وجائزة أفضل ممثلة لإيمان عبد الحسن رهيف من العراق عن عرض أزهار تأليف جميل حسين وإخراج حسين جوير، جائزة أفضل إخراج منتور زمبراج من كوسوفو عن عرض the dream of hamlet ، أما العرض الفائز بالنسخة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما هو العرض الالماني "case D'arc" تمثيل philipp sommer وإخراج Maja gwendolin delinic، وختم حفل الختام بتكريم فريق عمل المهرجان وتسليم شهادات تقدير لكل فريق العمل.