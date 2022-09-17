شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات فنية.. عمر الشريف من طفل يعانى من السمنة لبطل أمام فاتن حمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النجم عمر الشريف واحدا من أبرز الفنانين المصريين الذين نجحوا في الوصول إلى العالمية، والمشاركة في أفلام أجنبية حقق من خلالها شهرة كبيرة ولاقت نجاحا لافتا، ومن أبرزها فيلم Lawrence of Arabia وDoctor Zhivago .

ودخول عمر الشريف عالم التمثيل كان حلما راوده أثناء فترة دراسته التي حكى بعض تفاصيلها في لقاء مع المذيعة أميرة عبد العظيم بالتليفزيون المصري، إذ قال: في طفولتي زاد وزني ذات مرة بشكل كبير، وكانت والدتي تحبني للغاية لأنني كنت الابن الذكر الوحيد، وكانت لدي اخت أصغر مني، ولأنني كنت أكل كثيرا زاد وزني، لذا قررت والدتي أن تنقلني من المدرسة لتي كنت بها إلى مدرسة Victoria College في النظام الداخلي.

وأضاف عمر الشريف: كانت المدرسة الجديدة انجليزية والطعام فيها على الطريقة الإنجليزية أيضا فليس هناك الأكل الدسم المصري بل مسلوق ولم أكن معتادا عليه وقتها، وبعد مرور عام واحد فقط وجدت والدتي أن وزني قل كثيرا وأصبحت رفيعا للغاية و"صعبت عليها" فنقلتني إلى النظام العادي بنفس المدرسة، بمعنى أنني بعد انتهاء الدروس أعود لمنزلي وأتناول العشاء في المنزل بشكل طبيعي.

أما عن أول مرة يقف فيها أمام الجمهور ليقدم عرضا تمثيليا، فقد كانت في فترة الدراسة أيضا، إذ شارك مع زملائه في عرض مسرحي تحدث عنها قائلا: في عمر 12 سنة مثلت رواية مع زملائي ووجدتهم يصفقون لي بعد انتهاء العرض المسرحي وسعدت للغاية، وأحببت التمثيل، وعندما قولت لعائلتي وجدت اعتراضا منهم "زمان كانت حاجة عيب إن الواحد يشتغل ممثل".

وعن أول خطوة حقيقية للتمثيل من خلال فيلم "صراع في الوادي"، أشار عمر الشريف إلى أنه كان جالسا مع صديق الطفولة أحمد رمزي في أحد المطاعم ولم يكن وقتها أي منا دخل مجال التمثيل، وفوجئت بشخص يأتي ويقول لي إنه المخرج يوسف شاهين ولم أكن أعرفه.

وحول ما دار من حوار بينهما قال عمر الشريف: كنت وقتها أسعى للسفر إلى الخارج لدراسة التمثيل، وفوجئت بيوسف شاهين يقول لي إنه سمع ذلك الأمر ولديه فيلم ويرشحني لدور البطولة بعد أن اجتاز اختبار الكاميرا، وبشرط أن توافق بطلة الفيلم لأنها ممثلة كبيرة.

وأضاف عمر الشريف: قدمت تجربة أداء أمام فاتن حمامة ومثلت مشهد باللغة الإنجليزية من مسرحية لـ شكسبير، وقبلوني في الدور".