شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق عادل إمام ينفى إصابته بالزهايمر: زى الفل ويبدأ تصوير "الواد وأبوه" بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، الأخبار التي تم تداولها على بعض القنوات الإعلامية والمواقع الصحفية حول إصابة الزعيم عادل إمام بمرض الزهايمر، مؤكدا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الزعيم بخير وزى الفل.

وأبدى عصام إمام غضبه ممن يتكلم عن صحة شقيقه عادل إمام دون أن يتأكد من تلك الأخبار، واصفا تلك الأقاويل بالشائعات.

وأكد عصام إمام أن فريق عمل فيلم "الواد وأبوه" الذى يشارك الزعيم فى بطولته أمام ابنه محمد عادل إمام، يعاين أماكن التصوير قبل بدئه بعد أسبوعين من الآن.

وكانت آخر أعمل محمد عادل إمام فيلم "عمهم" الذى احتفل بوصوله إلى 50 مليون جنيه إيرادات في مصر، وحرص أن يوجه رسالة إلى جمهوره بعد نجاح فيلمه وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة له وعلق عليها قائلا: "عمهم 50 مليون جنيه إيرادات في مصر الحمد لله.. رقم كبير في عز منافسة صعبة مع كبار نجوم مصر.. شكراً لكل واحد قطع تذكرة ودخل اتفرج على الفيلم في قاعة السينما".

فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.