شكرا لقرائتكم خبر عن نور خالد النبوى: اشتغلت فى المسرح ببلاش علشان اتفرج علي الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان نور خالد النبوى عن مدى حبه للفن والسينما، قائلا : "درست اقتصاد فى فرنسا.. وكنت كل شوية بعيد السنة للأمانة مكنتش بروح الجامعة أصلا.. وخالد هيزعل دلوقتى.. بس انا كنت بروح السينما والجامعة مكانش ليها وقت.. واشتغلت فى المسرح ببلاش عشان اتفرج على المسرح والأفلام".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى عبر برنامجها معكم المذاع على قناة سى بى سى، :"بحب السينما وكان نفسى أمثل، وفيه حب واهتمام من الأسرة".

وتابع :"كنت بغنى قبل مسلسل راجعين ياهوى.. وكان ديما صاحبي يقولى صوتك وحش أوعى تغنى.. ولما غنيت قعدت فى العربية وقفلتها وعليت الصوت وسمعته الأغنية عشان يعرف أنى بغنى".

وقالت الفنانة وفاء عامر خلال مداخلة بالبرنامج، :"عجبنى دور نور خالد النبوى فى مسلسل الاختيار، وموهبته فرضت دورها جدا، بخلاف أن والده خالد النبوى، ورشحته للمشاركة معنا فى مسلسل راجعين ياهوى، وأدى دوره باحترافيه كبيرة جدا.. وخالد النبوى بنى نفسه بنفسه فى التمثيل، وليس بمساعدة والدته، وكذلك ابنه نور".