شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان حمدى الوزير: عمرى ما عاكست بنت.. والممرضات كانوا بيخافوا منى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم حمدى الوزير، إنه لا يزعجه دور الشرير فى كل أفلامه، معقبا : "الممرضات كانوا خايفين يتعاملوا معايا لما كنت مريض بسبب الحركة الشهيرة عن التحرش، ولكن لم يؤثر مع فى حياتى الخاصة هذه المشاهد".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب عبر برنامجها بالخط العريض المذاع على قناة الحياة، :"عمرى ما عكست فتاة فى حياتى لأن المرأة هى الأم والحبيبة والأخت والزوجة، وهى شيئ محترم جدا ولابد أن يحترم خصوصيتها".

وتابع :"بشكر الجمهور جدا فى متابعتى حالتى المرضية ودعواتكم ويارب اكون عند حسن ظنكم يارب".

وكشف الوزير عن كواليس أعماله الفنية وأبرزها "التخشيبة" و"المغتصبون" وغيرها من الأعمال، كما فجر الوزير خلال الحلقة العديد من الأسرار والمفاجآت، حيث أفصح عن سر لأول مرة حول دوره في فيلم "رغدة متوحشة" بطولة الفنان رامز جلال والذى تم عرضه قبل عامين، كما تحدث الوزير لأول مرة عن سبب رفضه العمل مع المخرج العالمي يوسف شاهين.