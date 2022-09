شكرا لقرائتكم خبر عن هاريسون فورد يعتزل السلسلة: لن أسقط مرة أخرى من أجل إنديانا جونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم هاريسون فورد أنه لن يكرر تقديم شخصية إنديانا جونز مرة أخرى فى السينما بعد أن يقدم النسخة الخامسة من الفيلم المنتظر عرضه العام المقبل ومن إخراج ستيفن سبيلبرج، وقال فى تصريحات إعلامية إن الجزء الخامس من فيلم Indiana Jones سيكون آخر أفلامه.

كان هاريسون فورد قدم الجزء الأول من سلسلة "إنديانا جونز" عام 1981 بعنوان Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark، والذي دارت أحداثه حول محاولة الحكومة الأمريكية العثور على تابوت العهد الذي يضم الوصايا الـ10 ويمكنه القضاء على جيوش بأكملها، وفي نفس الوقت يحاول أدولف هتلر العثور على الصندوق أيضا، وجسد فيه هاريسون فورد دور "إنديانا جونز" عالم الآثار الذي ترسله الحكومة الأمريكية إلى مصر القديمة للعثور على التابوت.

ولم يتم تحديد عنوان للجزء الخامس من فيلم "إنديانا جونز"، وصرح بطله هاريسون فورد البالغ من العمر 80 عاما: هذه هي النهاية.. لن أسقط من أجلك مرة أخرى، في إشارة إلى المغامرات والمشاهد الصعبة التي يجسدها ضمن أحداث الفيلم.

وأبدى هاريسون فورد حماسا عاطفيا عند الحديث عن الفيلم أمام الجمهور في فعالية Disney and Pixar بـ فلوريدا وقال: أنا فخور جدًا بالقول إن هذا رائع. تدور أفلام إنديانا جونز حول الخيال والغموض، ولكنها أيضًا تدور حول العواطف، لدينا قصة رائعة حقًا نرويها، بالإضافة إلى فيلم من شأنه أن يثير إعجابك.