نرمين الفقي:"جوزوني حد مش من ديانتي.. وبسيبب الناس تتكلم" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نفت الفنانة نرمين الفقي بعض الشائعات التي روجت عنها خلال الأيام الماضية عن حياته الخاصة، وذلك أثناء ظهورها عبر برنامج "عرب وود" المذاع على قناة "روتانا".

وقالت نرمين الفقي:" جوزوني وطلقوني وخلفوني، وإخوات وعيلة وكل حاجة، وعندي 50 و 60 و 70 سنة، كل حاجة، مرة جوزوني حد مش من ديانتي، مش عارفة إزاي برضه؟، وطلع تريند".

وأضافت: "أنا مش ضد الديانات، إحنا كلنا خلق الله، فأنا معنديش مشاكل، ولا العقد النفسية دي، لكن الحقيقة بسيبهم يتكلموا وخلاص، لكن لما حاجة بتزيد أوي والموضوع يبقى أخد أكتر من حجمه، بنزل على الصفحة عندي إن دي إشاعة".

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي، مسلسل "الكبير أوي 6" الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022

"الكبير أوي 6" تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.