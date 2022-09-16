"ابنته أصبحت عروسة" عمرو سعد وزوجته يخطفان الأنظار في حفل زفاف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشرت شيماء فوزي، زوجة الفنان عمرو سعد عدد من الصور الجديدة لآخر ظهور لها مع زوجها الفنان عمرو سعد وابنتهما حبيبة عمرو سعد، وذلك في حفل زفاف ابنة الإعلامية سهير جودة ومحمد هاني، مساء أمس.

وشاركت شيماء، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستان لونه أحمر، وخطفت ابنتهم "حبيبة" الأنظار خاصة أنه يعتبر الظهور الأول لها، بعد دخولها مرحلة جديدة من حياتها.

وانهالت التعليقات على الصور التي وصف فيها الجمهور حبيبة بأنها "أصبحت عروسة جميلة".

يُذكر أن آخر أعمال عمرو سعد مسلسل «توبة» بطولة، ماجد المصري، صبا مبارك، دياب، أحمد بدير، أسماء أبواليزيد، دياب، انتصار، محمد لطفي، حسن أبوالروس، كريم عفيفي، مصطفى خضر مع مجموعة أخرى من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد حلبة.

وجسد عمرو سعد، في أحداث المسلسل، شخصية شاب يدعى "توبة"، يجمع بين حرفة "الخراطة" وفتح الخزائن بطرق غير قانونية، ويؤدي الفنان دياب دور أخيه غير الشقيق، وتتسم شخصيته بالعنف، فيما تراقبهما الأجهزة الأمنية.