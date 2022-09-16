"استنوا مفاجآت" عمرو يوسف يروج لمسلسل "وعد إبليس" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان عمرو يوسف مقطع فيديو من أحد مشاهد مسلسل "وعد إبليس" ظهر فيه الفنان فتحي عبد الوهاب، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق الفنان عمرو يوسف على مقطع الفيديو: "مبسوط بردود الفعل بعد أول حلقتين واستنوا مفاجآت تانية في الحلقات الجاية"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "أجمد حاجة سمعتها بجد"، وعلق آخر: "المسلسل رهيب مفهوش غلطة".

"وعد إبليس" بطولة الفنان عمرو يوسف والنجمة الأمريكية بولا باتن والفنان السعودي يعقوب الفرحان، والفنانين، فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، أحمد الرافعي، محمد يسري، محمد مرزبان، خالد كمال، معتز هشام، مراد مكرم، عمرو جمال، وضيفة الشرف نيللي كريم.

ويعيد العمل الفنانة الراحلة مها أبو عوف لتنبض روحها على الشاشة، إذ شاركت في العمل قبل رحيلها.

كتب العمل الذي يعرض في عدة أجزاء متعاقبة على شاهد VIP، كلا من البريطاني توني جوردان، والبريطانية انجي لومان فيلد التي يحفل سجلها بأعمال عالمية على غرار EastEnders، Holby City، Doctors وغيرها، وريتشارد بيلامي "Let’s go Home"، "رشاش"، والشيخة سهى آل خليفة (رشاش)، ورضوى شاهين.