شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج Squid Game يدعو ليوناردو دي كابريو للمشاركة فى الموسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المخرج السينمائي هوانج دونغ هيوك، مخرج مسلسل Squid Game الشهير الذى حقق أرقاما قياسية أثناء عرضه، وحصد جائزة الإيمي أول أمس، النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، الحائز على جائزة الاوسكار من أجل المشاركة في الموسم الثاني من المسلسل الذى يعد التحضير له حاليا.

ووفقاً لعدة تقارير نقلتها الصحف العالمية فإن المخرج صاحب الـ 51 عاماً، دعا بشكل رسمي دي كابريو، للمشاركة في الموسم الثاني من المسلسل، واصفاً إياه بإنه أحد كبار معجبي المسلسل، حيث جاءت الدعوة على خشبة مسرح سيول خلال المؤتمر الصحفي للممثلين بعد حصد جائزة الإيمي.

وقال هوانغ إن تصوير الموسم الثاني سيبدأ في عام 2023، على أن يعرض عبر منصة نتفليكس في 2024، مضيفاً أن الموسم المقبل سيشهد تحسينات في ميزانيات الإنتاج.

ويدور مسلسل الدراما الكوري Squid Game، حول قصة أشخاص يفشلون في الحياة لأسباب مختلفة لكن فجأة يتلقون دعوة غامضة للمشاركة فى لعبة البقاء على قيد الحياة للفوز بأكثر من 38 مليون دولار أمريكى، تجرى اللعبة فى جزيرة معزولة ويتم حبس المشاركين حتى يكون هناك فائز نهائى، وتحتوى اللعبة على ألعابًا شهيرة للأطفال من السبعينيات والثمانينيات فى كوريا، مثل لعبة الحبار، والترجمة الحرفية لاسمها الكورى، وهو نوع من العلامات حيث يستخدم الهجوم والدفاع لوحة على شكل حبار مرسومة فى الأوساخ.