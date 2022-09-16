شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وويجز وأمير عيد ومروان موسى يتنافسون على جوائز الموسيقى الأفريقية لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوائز الموسيقى الأفريقية "Afrima" عن اللائحة النهائية للفنانين المرشحين لنيل جوائز نسختها الجديدة لعام 2022، والمقرر إقامة حفل توزيع جوائزها فى نوفمبر المقبل.

واختارت اللجنة التنفيذية للجوائز بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى ما مجموعه 382 ترشيحًا لفنانين وفنانات من مختلف بقاع القارة السمراء، من أصل ما يزيد عن 9 آلاف مشاركة، وهو ما يعد رقمًا تاريخيًا للجوائز، وتمثل الترشيحات المختارة المناطق الخمس فى أفريقيا، غرب وشرق أفريقيا والجنوب الأفريقى وأفريقيا الوسطى والترشيحات العربية المرتكزة فى منطقة شمال أفريقيا.

ويضع فنانوا شمال أفريقيا بصمتهم التاريخية هذا العام بحصول المنطق على 49 ترشيحًا، فى سابقة لم تحدث من قبل فى تاريخ الجوائز الأفريقية، إلى جانب بروز عدد من النجوم العرب ودخولهم المنافسة لأول مرة أيضًا على أهم تصنيفات الجوائز، كأفضل فنان أفريقى للعام وأفضل أغنية.

وتستحوذ مصر على نصيب الأسد من ترشيحات الشمال الأفريقي، حيث يلمع نجم مغنى الراب ويجز باختياره فى خمس تصنيفات للجوائز، كأفضل فنان على مستوى القارة لعام 2022 وأفضل فنان فى شمال أفريقيا، بجانب منافسته على لقب أفضل أغنية للعام عن أغنية "البخت"، وأفضل عمل أفريقى معاصر وأفضل أغنية تعرض فى فيلم أو مسلسل.



المرشحون للجائزة

فى حين ينافس مغنى الراب مروان موسى على أربع جوائز، أفضل فنان فى شمال أفريقيا فى منافسة مباشرة مع ويجز، بجانب أفضل مغنى راب للعام وأفضل عمل أفريقى معاصر وأفضل فنان صاعد على مستوى أفريقيا، فى حين ينافس على لوكا على لقب أفضل فنان فى الشمال الأفريقى بأغنية "متخافيش يما".

كما لفت الفنان أمير عيد مغنى فرقة كايروكى الأنظار هذا العام باختياره للمنافسة على جائزة أفضل أغنية تم عرضها فى مسلسل وهى أغنية "أنا نجم"، بجانب منافسته على جائزة تصنيف أفضل عمل غنائى لموسيقى الروك، كما تنافس المطربة روبى على لقب أفضل فنانة فى الشمال الأفريقي عن أغنيتها "نمت ننة".



المرشحات للجائزة

وتكمل مصر مشاركتها فى ترشيحات الجوائز بإطلالة مميزة للنجم أحمد سعد، عبر اختياره للمنافسة على لقب أفضل فنان فى الشمال الأفريقى بجانب اختيار أغنيته "الملوك" بمشاركة عنبة ودبل زوكش للمنافسة على جائزة أفضل عمل مشترك وأفضل أغنية عرضت فى مسلسل أو فيلم، عن عرضها فى مسلسل "مون نايت" العالمي.

بينما تدخل المغرب المنافسة بخمسة فنانين، بداية من المطربة منال فى ترشيحات أفضل فنانة فى شمال أفريقيا وأفضل فنانة للعام وأفضل فنانة مؤثرة بأعمالها، ومغنى الراب الجراند توتو فى تصنيف أفضل فنان فى شمال أفريقيا وأفضل فنان صاعد للعام.

هذا بالإضافة لمنافسة المطربة فوزية على جائزة أفضل عمل غنائى فى الشتات، بجانب لقب أفضل فنانة فى شمال أفريقيا، بجانب المطربة مروة لاود التى تنافسها فى نفس التصنيفين، كما تنافس جيلان على لقب أفضل فنانة فى الشمال الأفريقى لهذا العام.

فى حين تشهد المشاركة الجزائرية منافسة بين المطربتين لينا محيم وكنزة مرسلى على لقب أفضل فنانة فى شمال أفريقيا، بينما يترشح النجم سولكينج فى تصنيفات أفضل فنان فى شمال أفريقيا وأفضل أغنية، وينافسه عليها دى جى سنايك بجانب ترشحه للقب أفضل دى جى فى أفريقيا.

الجائزة تفتح بابها للتصويت أمام الجماهير لاختيار نجوم أفريقيا فى مجالات أفضل مطرب ومطربة وأفضل ألبوم وأفضل دويتو وأفضل عمل وفنان فى مختلف الأنواع الموسيقية كل عام.