شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. عرض فيلمى "عالسلم" و"كروان" بنادى سينما المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف نادى "سينما المرأة" الذى يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة "منار حسنى" فعالياته يوم الاثنين القادم الموافق 19 سبتمبر فى تمام السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض كل من الفيلم التسجيلى الطويل "عالسلم" إخراج "نسرين الزيات" والفيلم التسجيلى القصير "كروان" للمخرج محمد سويفى ضاحى".

يذكر أن فيلم" عالسلم" تأخذنا مخرجتة أثناء احداثة إلى رحلة ذاتية ذهابًا وإيابًا بين عالمين لا تنتمى لأى منهما. شارك الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى 2020 ومهرجان ميدفيلم فى روما 2021 و مهرجان فيسباكو السينمائى الدولى 2021، وحاز الفيلم على جائزة لجنة التحكيم فى مهرجان عمان.

وعن فيلم كروان فيعد هذا هو العرض الأول للفيلم والذى تدور أحداثه حول البطله نبيلة، التى تبلغ من العمر 60 عامًا، عشقت الغناء الفلاحى منذ صغرها إلى أن كبرت الفتاة وتزوجت من عازف الأغانى الشعبية واتخذت الغناء وسيلة لكسب الرزق فى الأفراح حتى لقبت ب "كروان الشرقية".

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها مديرة النادى الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى سينما المرأة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، وادارة الناقدة "شاهندة محمد علي" .