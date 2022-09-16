شكرا لقرائتكم خبر عن "الملجأ" يجمع أحمد عز وماجد الكداونى لثانى مرة على التوالى بعد "الجريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجمان أحمد عز وماجد الكدوانى للمرة الثانية على التوالى فى السينما خلال فيلم "الملجأ" للمخرج شريف عرفة، وذلك بعدما قدما فيلم "الجريمة" الذى عرض فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى الماضى، وكان من توقيع شريف عرفة أيضاً الذى يعمل حالياً على اختيار الفنانين المشاركين في الفيلم الجديد تمهيداً لبدء التصوير قريباً.

فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز، منة شلبى، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، نور محمود، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، الطفل آدم وهدان وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز.

ويعرض لأحمد عز حالياً فيلم "كيرة والجن" الذى حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 114 مليون جنيه حتى والفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

أما ماجد الكداونى فينتظر عرض فيلمه الجديد "فضل ونعمة" يوم 5 أكتوبر المقبل، ويشارك في بطولته هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.