شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Little Mermaid يتعرض لعنصرية بعد ظهور البطلة من أصحاب البشرة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فيلم ديزني الجديد The Little Mermaid، إلى حملة عنصرية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد ظهور بطلة الفيلم المغنية هالى بيلي، من أصحاب البشرة السمراء، وهي بشخصية حورية البحر الصغيرة، حيث تعرضت لبعض الانتقادات العنصرية.

وسرعان ما حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير، على تقديم الدعم لبطلة الفيلم التي تعرضت لحملة عنصرية، وكان من ضمن هؤلاء النجم العالمي تريفور نوح، الذى انتقد تلك الظاهرة، قائلاً "حقًا، أيها الناس، نحن نفعل هذا مرة أخرى؟".

وقال نوح في برنامج "ذا ديلي شو" إن اتهامات عدم وجود تشابه بين بيلي والشخصية الخيالية زائفة، حيث إن لديهما بعض التشابه بعد إضافة بعض المحسانات في الذيل والشعر الأحمر.

وأضاف نوح قائلاً "يشعر مجموعة من العنصريين على الإنترنت بالضيق لأن شخصية خيالية يلعبها شخص أسود، هذا سخيف جدا"، وتابع نوح "وبصراحة ، أنا لا أعرف ما هو الهدف من ذلك، أنتم تدركون أن نيمو كان أسود أيضًا، أليس كذلك؟ نعم! كان الفيلم كله يدور حول سمكة لا يمكنها العثور على والده".

واختتم نوح حديثة عن " The Little Mermaid " قائلاً "أتمنى ألا تلقي هذه الفضيحة بظلالها على بقية الفيلم، فهو قصة جميلة عن امرأة شابة غيرت هويتها الأساسية لإرضاء الرجل. دعونا لا ننسى ذلك ، أيها الناس "، الفيلم من أخراج روب مارشال، وبطولة بيلي أمام ديفد ديجز ، وجاكوب تريمبلاي ، وأوكوافينا ، وجونا هاور كينج ، وخافيير بارديم ، وميليسا مكارثي، يبدأ الفيلم في 26 مايو 2023 من ديزني.