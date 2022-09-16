شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الأفيش الرسمى لفيلم "تحت تهديد السلاح" للنجم حسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "تحت تهديد السلاح" للنجم حسن الرداد، الأفيش الرسمي للفيلم، المقرر طرحه 3 نوفمبر المقبل، بعد أيام من طرح البرومو، حيث ظهر بطل العمل النجم حسن الرداد ممسكًا سلاحًا، وهو من إخراج محمد حماقى، وتأليف أيمن بهجت قمر.

وعلق حسن الرداد على البرومو: "فى رحلة البحث عن الحقيقة.. هل يقرر خالد القتل؟ أم لا .. استعدوا لفيلم الإثارة والكوميديا "تحت تهديد السلاح" 3 نوفمبر بجميع صالات السينما.

فيلم "تحت تهديد السلاح" يشارك فى بطولته بجانب الفنان حسن الرداد، كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.