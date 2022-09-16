شكرا لقرائتكم خبر عن فارس يؤازر هيثم شاكر فى محنته المرضية: بإذن الله تنتصر كما عودتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب فارس، أحد نجوم الأغنية المصرية والعربية خلال فترة التسعينيات، على مؤازرة ومساندة المطرب هيثم شاكر، بعد إعلان إصابته بمرض السرطان اللعين، داعيا له بالشفاء وأن ينتصر على هذه المرض.

وكتب فارس، عبر حسابه على فيس بوك: "أخى وصديقى الفنان الجميل هيثم شاكر.. بإذن الله تنتصر كما عودتنا دائما".



بوست فارس

وكان المطرب هيثم شاكر، كشف خلال استضافته قي برنامج "معكم منى الشاذلى"، عن إصابته بالسرطان قائلا: "حسيت إنى حياتى انتهت.. ونصحنى الطبيب النفسى بالاستمتاع بما تبقى لى من الحياة، لكن مع الوقت بدأت أتشبث بالحياة".

وعن إصراره على إخفاء أخبار مرضه قال: "مش بحب أصعب على حد ولا أشيل حد همى.. وخبيت عن والدتى أقرب شخص ليا وتُوفيت دون أن تعلم أمر إصابتى.. ما كنتش هتستحمل وموتها كسرنى".

وأضاف: "سافرت فى رحلة علاجية بالخارج كنت بجهز ألبوم أحلى قرار.. وكنت بنزل مصر أسجل وأرجع للعلاج.. وقربت من ربنا أكتر حتى منَّ عليا بالشفاء".

كما عاد فارس، نجم فترة التسعينيات، بأغنية جديدة طرحها عبر قناته على يوتيوب مؤخرا بعنوان "عصبى" بعد غياب سنوات، كلمات وائل توفيق وألحان محمد قماح وتوزيع محمود صبرى وميكس وماستر ساندو.