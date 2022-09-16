أحمد الفيشاوي يتعرض لموقف كوميدي بسبب شجرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه صورًا لتعرضه لموقف كوميدي رفقة عدد من معجبيه، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق الفنان أحمد الفيشاوي على الصور: "الشباب الظراف دول دخلوا عليا بالشجرة دي وعجبتني جدا شكرًا"، وظهر "الفيشاوي" في الصورة ممسكًا بالشجرة بشكل كوميدي.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يواصل العمل على فيلمه الجديد "الدعوة عامة" الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي عقب الانتهاء من تصويره.

فيلم "الدعوة عامة" بطولة أحمد الفيشاوي، محمد عبدالرحمن، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، تأليف كريم سامي (كيمز) وأحمد عبدالوهاب.

ونشر الفيشاوي صورًا، عبر حسابه الرسمي بوقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم، المعلم سيد رهبة، بدء تحضير فعلي فيلم "رهبة" تأليف محمد علام، إنتاج شركة الجذور أيمن يوسف، وأول إخراج لرضا عبد الرازق".