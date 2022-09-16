بعد 16 أسبوعا.. بسنت شوقي تعود للظهور مجددا منذ زفافها على "فراج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة بسنت شوقي، عن أحدث ظهور لها بعد غياب 16 أسبوعا عن السوشيال ميديا عقب زفافها على الفنان محمد فراج.

ونشرت بسنت، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وحشتوني".

وجاءت تعليقات الجحمهور على الصور، كالتالي: "جميلة"، "وانتي كمان"، "قمر أوي"، "أحلى واحدة"، "يا ربي على حلاوتك"، "حلاوتها زايدة حتة".

واحتفلت بسنت شوقي بزفافها على محمد فراج، يوم 6 مايو 2022 بمدينة الغردقة.

واحتفلا الثنائي بعقد قرانهما يوم 11 يوليو 2021، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن، بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا عقد قران محمد فراج وبسنت شوقي: أحمد حلمي، منى زكي، يوسف الشريف وزوجته السيناريست إنجي علاء، بشرى، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، نجلاء بدر، جميلة عوض، مايان السيد، تارا عماد، إنجي وجدان، أحمد داود وزوجته علا رشدي، مي سليم، لقاء الخميسي وزوجها اللاعب محمد عبد المنصف، ومريم الخشت، وهنا شيحة، والمخرج كريم الشناوي، وغيرهم.