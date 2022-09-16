"لسه مقولتش لراجل بحبك".. نرمين الفقي تكشف مواصفات فتى أحلامها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة نرمين الفقي مواصفات فتى أحلامها الذي يمكن أن ترتبط به في يوم من الأيام، وذلك أثناء لقائها في برنامج "عرب وود".

وقالت: "رجل بمعنى الكلمة، راجل اعتمد عليه، راجل اتسند عليه، راجل محترم، راجل يحتويني، راجل أقدر أقوله أنا بحبك، أنا لغاية دلوقتي مقولتش، أنا عايزه راجل أحس إن أنا كمان حباه، وأحس إن هو ده أماني وسندي في الحياة".

وأضافت: " راجل يقويني ويكبرني، حتى لو الواحد وصل لحتة معينة في شغله، أي كانت إيه هي، لأ، يبقى هو في ضهري، حماية بجد يعني".

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي، مسلسل "الكبير أوي 6" الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022

"الكبير أوي 6" من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.