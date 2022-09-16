شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الفنانة شادية عن النجمة سيمون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة سيمون عبر صفحتها الشخصية شهادة قالتها الفنانة شادية فى حقها حينما سئلت عنها، وجاء على صفحة سيمون هذا البوست: ماذا قالت الفنانة العظيمة شادية عن سيمون؟ ونادرا ما كانت تتحدث شادية عن شيء، كانت تسميها "البنت الشقية" قالت عنها نصا: "عندها طاقات كبيرة ومخزون فني ماحدش عارف يكتشفه ولا يخرجه لغاية دلوقتي دي الوحيدة اللي ممكن تكون امتدادي بدلعها وشقاوتها العفوية مش مصطنعة دي جامدة وقوية وشقية في نفس الوقت".

وعلقت النجمة سيمون تحت هذا البوست قائلة: الله الله .. دي شهادة ولا أعظم.. مقارنة في احلي واجمل المراحل للخالدة في بهجة روحها وصدق فنها بتواجدها وتواريها .. ياروحي يا شادية وبدل سيرتها جت ..نقرأ لها الفاتحة.



هذا ما قالته شادية عن سيمون

الفنانة سيمون متنوعة المواهب وتمتلك الكثير من الأدوات الفنية وموهبتها التمثيلية مكنتها من العمل مع العظماء في السينما والمسرح وقدمت العديد من الأعمال الغنائية الناجحة، مثل تاكسي وتاني و«بتكلم جد» و«ساعتى مش مظبوطة»، «مش نظرة وابتسامة»، وكانت البداية في السينما امام الفنانة فاتن حمامة فى فيلم «يوم مر يوم حلو». ولعبت دور البطولة فى فيلم «آيس كريم فى جليم» أمام المطرب الكبير عمرو دياب ، كما شاركت فى العديد من الاعمال الدرامية المميزة مثل ابيض واسود و«زيزينيا»، و«حلم الجنوبى»، و«أبوالعلا90»، و«الكبريت الأحمر»، و«بين السرايات»، وقيد عائلي بالاضافة الي تجربتها المسرحية الرائعة " كارمن ولعبة الست وسكة السلامة " مع الفنان محمد صبحي.