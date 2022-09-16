شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى قبل انطلاقه غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق، غداً السبت، مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته 15، بمشاركة 30 فرقة للإنشاد والموسيقى الروحية، ويرأسه الفنان انتصار عبد الفتاح تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقطاعاتها المختلفة ووزارة السياحة والتنشيط السياحي ومؤسسة حوار لفنون الثقافات.

وأعلنت إدارة المهرجان عن الجدول النهائي له فيشارك يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر كل من فرقة الهند ، ورومانيا ، و جيبوتي ، وفلسطين ، وفرقة سماع _ مصر _ المغرب علي مسرح صور القاهرة الشمالي ، وعلي مسرح قبة الغوري سيشارك كلا من فرق كندا ، و أندونسيا والروضة للإنشاد الديني - مصر ، كما سيشارك فرقة الجزائر ، و جنوب السودان ، ومداحين النبي بمصر بقصر الأمير طاز ، وتشارك الأردن والسودان ببيت السناري .

أما يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر تشارك فرقة الجزائر و أوصانا - مصر ، والروضة - مصر علي مسرح السور الشمالي ، وتشارك الأردن ، والهند ، والقومية - مصر ، بقبة الغوري ، وبقصر الأمير طاز تشارك رومانيا ، و راش - مصر ، والساقي - مصر ، كما تشارك كندا ، جيبوتي ، سوريا ببيت السناري ، ويوم الثلاثاء 20 سبتمبر ، تشارك فرق الأردن ، وكندا ، وفرقة الحور - مصر بمسرح السور الشمالي ، وتشارك رومانيا ، السودان ، الساقي - مصر بقبة الغوري ، أما في قصر الأمير طاز يشارك نور النبي - مصر ، والهند ، وجيبوتي ، أوصانا - مصر ، وببيت السناري يشارك كل من الجزائر ، والمغرب ، وفوكابيلا ، و راشي - مصر .

فى حين يشارك يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر كل من أندونسيا ، جنوب السودان ، قومية - مصر بمسرح السور الشمالي ، وبقية الغوري يشارك كلا من جيبوتي ، وفلسطين ، والجزائر ، وبقصر الأمير طاز يشارك فرق كندا ، و الأردن ، كورال بابا شنوده - مصر ، روضة - مصر ، وببيت السناري يشارك الهند ، ورومانيا ، مداحين النبي - مصر ، كما سيقدم المهرجان يوم الخميس 22 سبتمبر ملتقي الأديان الدورة 8 هنا نصلي معا برؤية فنية للفنان انتصار عبد الفتاح ، ويختتم المهرجان فعالياته يوم الجمعة 23 سبتمبر بمشاركة جميع الفرق بالمهرجان برؤية الفنان إنتصار عبد الفتاح علي مسرح السور الشمالي .



