شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت تعود للمياة مرة اخرى في كواليس Avatar: The Way of Water والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب النجمة العالمية كيت وينسلت دورا آخر يتمثل في عودتها إلى المياه لتصوير مشاهد تحت الماء بعد أن انتهى بها الأمر سابقا بانخفاض درجة حرارة جسمها في الفيلم الشهير تيتانك، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل أمضت الممثلة البالغة من العمر 46 عامًا، شهورًا في الماء أثناء تصوير الفيلم الشهير عام 1997 وتعرضت للمرض بسببه. لكن هذا لم يمنع النجمة من الكفاح في دورها الجديد بالجزء الثاني من الفيلم الملحمي Avatar: The Way of Water، وتلعب الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار دور رونال أحد الكائنات الموجودة تحت الماء والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ Na'vi. وكانت قد كشفت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام الخيال والإثارة Avatar للمخرج العالمي جيمس كاميرون، عن أول صورة للنجمة العالمية كيت وينسلت، ظهرت فيها وهي تصور أحد مشاهدها تحت الماء للجزء الثاني من السلسلة صاحبة المركز الثاني في أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في التاريخ. ونشرت الصفحة الرسمية بموقع تويتر، أول صورة للجزء الثاني من فيلمها، وهى ترتدى أوزانا حول خصرها من أجل البقاء مغمورة في قاع خزان المياه أثناء تصوير مشهد لها، وتعلمت وينسلت على حبس أنفاسها لأكثر وقت ممكن من أجل التصوير تحت الماء. وكشف المخرج العالمى جيمس كاميرون أنه انتهى من "Avatar 3" بنسبة 95%، وعرض كاميرون التحديثات حول السلسلة خلال محادثة بالفيديو مع حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر، الذى لعب دور البطولة فى فيلم كاميرون "The Terminator"، كجزء من القمة العالمية النمساوية لعام 2020. وأضاف أن ديزنى أعلنت فى يوليو أنها أجلت سلسلة أفلام Avatar لمدة عام أى طرح "Avatar 2" فى 16 ديسمبر 2022، وتم تحديد "Avatar 3" فى 20 ديسمبر 2024، وسيتم عرض "أفاتار 4" فى 18 ديسمبر 2026، و"Avatar 5" فى 22 ديسمبر 2028. وقال: "لقد أصابنا COVID كما أصاب الجميع.. فقدنا نحو أربعة أشهر ونصف من الإنتاج، ونتيجة لذلك سيعرض الجزء الثاني في ديسمبر من عام 2022". وتابع "هذا لا يعنى أن لدى عامًا إضافيًا لإنهاء الفيلم لأن اليوم الذى نقدم فيه "Avatar 2"، سنبدأ العمل على إنهاء Avatar 3.. إذا أين نحن الآن، أنا فى وضع التصوير النيوزيلندى، نقوم بتصوير ما تبقى من الحركة الحية. والجزء الثانى من "Avatar"، والذى كان يهدف فى الأصل إلى الطرح فى 2014، سيبدأ بعد 13 عامًا من "Avatar" الأول.