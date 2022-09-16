شكرا لقرائتكم خبر عن منهم هنيدى والرداد.. نجوم أعادوا تقديم أعمال فؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترك الفنان الراحل فؤاد المهندس إرثا فنيا مميزا، من أعمال سينمائية ومسرحية وإذاعية، حققت نجاحا كبيرا، وما زالت القنوات الفضائية المختلفة تعرضها حتى الآن.

النجاح الكبير لهذه الأعمال دفع عددا من النجوم إلى إعادة تقديمها مرة أخرى، ومنها مسرحية "سيدتى الجميلة" المأخوذة عن مسرحية للمؤلف الإيرلندى الشهير جورج برنارد شو عام 1913 وهي مستوحاة من أسطورة يونانية التى تحمل الاسم نفسه.

وقدم فؤاد المهندس مع شويكار مسرحية "سيدتى الجميلة" عام 1969 مضيفا عليها لمساته الخاصة، وحققت نجاحا كبيرا، وكتب المعالجة المصرية لها سمير خفاجى وبهجت قمر، ومن إخراج حسن عبد السلام، وشاركت فى بطولتها النجمة شويكار.



فؤاد المهندس وشويكار في سيدتي الجميلة

ومؤخرا تحمس عدد من النجوم لإعادة تقديم العمل المسرحى الناجح ومنهم أحمد وفيق وداليا البحيرى، إذ بدأ بروفات مسرحية "سيدتى الجميلة جدا"، التى تعرض قريبا على خشبة المسرح القومى بالعتبة، وأعربت داليا عن سعادتها بالانضمام إلى هذا العمل الفنى، مشيرة فى تصريحها لـ"الخليج 365" أن العمل على المسرح القومى شرف لأى فنان يقف على خشبته.

المسرحية يشارك فى بطولتها فريد النقراشى وأعضاء فرقة المسرح القومي منهم نفين رفعت و لبنى عبد العزيز وأمينة سامى واحمد سمير عامر، و أشعار عادل سلامة والحان الموسيقار محمود طلعت و ديكور د . حمدي عطية ملابس د . مروة عودة جرافيك جون بهاء تصميم الإستعراضات مصطفي حجاج وإعداد وإخراج محسن رزق ومدير المسرح القومي الفنان ايهاب فهمى.

وأيضا تعاقد النجمان حسن الرداد وروبي على بطولة مسرحية "سيدتي الجميلة" يكتب المعالجة لها أيمن بهجت قمر، الذى أعلن أنه سيحافظ على القوام الرئيس لرؤية المخرج الكبير الراحل حسن عبد السلام، ومن المقرر عرضها نهاية العام الجاري.

وكان للنجم محمد هنيدي تجربة مع إعادة تقديم عمل فني للنجم الراحل فؤاد المهندس، فمنذ نحو 4 سنوات قدم مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن فيلم بالعنوان نفسه، سبق أن قدمه النجم الراحل المعروف بـ الأستاذ عام 1968 وشاركه بطولته شويكار وسميحة أيوب، عن قصة للأديب يوسف السباعي كتب السيناريو والحوار لها سعد الدين وهبة.

أما مسلسل محمد هنيدي فشارك في بطولته سامي مغاوري وهنا شيحة ودلال عبد العزيز وسلوى محمد علي وكتب المعالجة الدرامية له أحمد عبد الله وأخرجه سامح عبد العزيز.

الأمر لا يقتصر على الأعمال المسرحية والسينمائية فقط، بل إن النجم شريف منير أعاد تقديم نسخة حديثة من البرنامج الإذاعى "كلمتين وبس" الذى كان يقدمه فؤاد المهندس لمدة 30 عاما، ينتقد فيه ويرصد العديد من الظواهر الإيجابية والسلبية في المجتمع المصري ويعلق على بعض الأحداث من خلاله بأسلوب نقدي.