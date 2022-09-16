شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فئات الأفضل فى مسابقة مهرجان القاهرة للدراما فى نسخته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار الوسط الفني والعاملين فيه والجمهور إلى حفل توزيع جوائز مهرجان "القاهرة للدراما" في دورته الأولى برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخرانى، الرئيس التنفيذى للمهرجان، والذى يقام لتقييم الموسم السنوى للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضى، ويتافس فيه أقوى أعمال الدراما الرمضانية التي عرضت هذا العام 2022.

ينظم المهرجان مسابقة رئيسية للأعمال الدرامية المصرية، تمنح فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

ويقام حفل توزيع جوائز المهرجان في دورته الأولى، من خلال حفل ضخم يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري، بحضور نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية، ويتنافس على أكثر من 20 مسلسلا تم عرضها في شهر رمضان الماضى منها "الاختيار 3"، "العائدون"، "المشوار"، "الكبير أوى 6"، "جزيرة غمام"، "راجعين يا هوى" و"فاتن أمل حربى".

وتضم قائمة المسلسلات كلا من "ملف سرى"، دايماً عامر"، "أحلام سعيدة"، "يوتيرن"، "مكتوب عليا"، "suits بالعربى"، "بابلو"، "انحراف"، "المداح 3"، "توبة"، "دنيا تانية"، "شغل في العالى"، "بطلوع الروح"، "مين قال"، "وجوه"، "في بيتنا روبوت 2" وغيرها من الأعمال التي عرضت في شهر رمضان الماضى.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياًَ على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.



مهرجان القاهرة للدراما