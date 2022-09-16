شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف جنيه إيرادات فيلم "خرجوا ولم يعودا" فى أول يومين من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "خرجوا ولم يعودوا" إيرادات نحو 17 ألف جنيه فى أول يومين من عرضه، إذ تم طرح الفيلم فى دور السينما المصرية يوم الأربعاء الماضى.

وحقق الفيلم إيرادات يوم الأربعاء 6,454 جنيها، فيما حقق أمس الخميس إيرادات 11,191 جنيها، ليبلغ مجموع إيراداته فى يومين 17,645 جنيها.

فيلم "خرجوا ولم يعودوا" بطولة ويزو، حسنى شتا، خالد عليش، مصطفى أبو سريع، صولا عمر، شمبر، رنا سماحة، طاهر أبو ليلة، محمد علام، ياسر الرفاعي، موحه الحراق، ومن تأليف وائل يوسف، مدير تصوير مارك عوني، وإخراج حسن السيد.

وتدور أحداث الفيلم الكوميدى، حول شاب يدعى حاتم يستيقظ من النوم ليجد نفسه في بيت ملعون ومتزوج من كاميليا ابنة العمدة خفاجى وله ابن، وسط مروره بسلسة من الأحداث الغريبة.

يشار إلى أنه يعرض حاليا فى دور السينما المصرية 7 أفلام هى "كيرة والجن"، "تسليم أهالي"، بحبك"، "عمهم، "خطة مازنجر"، "الدعوة عامة"، "خطة مازنجر".

جدير بالذكر أن آخر أعمال ويزو في السينما فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، لمى كتكت، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدى.